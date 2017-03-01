Совместные учения США и Южной Кореи Foal Eagle стартовали в условиях роста напряженности на Корейском полуострове.

Вашингтон и Сеул начали в среду, 1 марта, ежегодные совместные военные маневры Foal Eagle на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. Информацию об этом подтвердили в вооруженных силах США.

В учениях, которые продлятся два месяца, задействованы около 3 тысяч 600 американских военнослужащих. Министр национальной обороны Республики Корея Хан Мин Гу в телефонном разговоре со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом отметил важность совместных действий. По информации южнокорейского оборонного ведомства, Вашингтон поддерживает готовность Сеула дать "эффективный и подавляющий" ответ в случае возможного применения КНДР ядерного оружия.

Между тем перед посольством США в Сеуле 1 марта собрались десятки демонстрантов, протестующих против маневров и утверждающих, что они повышают опасность военного столкновения с Северной Кореей. В ответ на критику в свой адрес Южная Корея и Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали оборонительных характер штабных учений Foal Eagle и Key Resolve, напоминает AFP.