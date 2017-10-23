Основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил об аннулировании его американской визы. Власти США лишили его статуса участника программы упрощенного въезда в США сразу после того как Россия внесла его имя в базу Интерпола и запросила его арест, написал он в ночь на понедельник, 23 октября, на своей странице в Twitter.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал решение аннулировать визу Браудера "возмутительным" и призвал американского президента Дональда Трампа и Госдепартамент США вернуть инвестору право въезжать в страну. "Не присоединяйтесь к кампании Путина против Уильяма Браудера", — написал он в Twitter.

России удалось уговорить Интерпол

Накануне стало известно о том, что Россия внесла британо-американского инвестора Уильяма Браудера в базу Интерпола для запроса на арест. Российским властям удалось это сделать в одностороннем порядке благодаря процедуре "diffusion" — рассылке напрямую странам-членам организации, сообщила британская газета The Guardian.

Кремль часто использует Интерпол для преследования своих противников, отмечает британская газета. С 2012 по 2015 год Россия трижды пыталась добиться задержания Браудера с помощью Интерпола, однако каждый раз получала отказ, поскольку не могла убедить Генеральный секретариат организации в том, что не руководствуется политическими мотивами, пишет The Guardian.

Десятилетняя борьба Москвы с Hermitage Capital

С 1995 по 2006 годы возглавляемый Браудером Hermitage Capital Management был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов, но до суда дело не дошло.

После обысков в компании юрист Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов США. После чего прокуратура обвинила самого Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и провел почти год в следственном изоляторе в Москве. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО в возрасте 37 лет.

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского". Первоначально он распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО. В дальнейшем в список персон, попадающих под ограничения, стали вноситься и другие лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека.

18 октября текущего года в Канаде также был принят "закон Магнитского". Он предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для иностранных чиновников, причастных к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям. В ходе слушаний в Палате общин Канады отмечалось, что этот закон затронет прежде всего чиновников из России, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана и Мьянмы.