В британском городе Нанитон, графство Уорикшир, мужчина с ружьем захватил заложников в развлекательном центре, сообщает Mirror со ссылкой на очевидцев. Местная полиция пока не разглашает подробностей, но призывает жителей избегать места происшествия.

"Сотрудники в данный момент пытаются разрешить ситуацию в районе Бермуда-Парк в Нанитоне", — говорится в заявлении полиции в Twitter.

Некоторые очевидцы рассказывают, что не могут покинуть соседние здания.

По информации газеты Daily Mail, преступник находится на территории боулинг-клуба. Один из очевидцев заявил, что мужчина курил в здании, когда ему сделали замечание, в результате он достал ружье. По словам другого очевидца, мужчина удерживает в заложниках двух человек.

Рядом с развлекательным центром дежурят машины скорой помощи, над городом кружит вертолет. На место происшествия прибыли около 30 полицейских.