"Мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца", — сказала министр в телевизионном обращении.

26 апреля постоянный совет Организации американских государств принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

До этого глава МИД Венесуэлы говорила, что получила от президента страны Николаса Мадуро инструкции о начале выхода Венесуэлы из ОАГ, если такое заседание будет созвано.

В Венесуэле продолжается масштабный политический и экономический кризис. Несколько десятков тысяч жителей Венесуэлы принимают участие в акциях протеста в столице Каракасе и еще в 20 городах страны. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и освобождения из тюрьмы лидеров оппозиции.

Оппозиция считает, что политика президента-социалиста Николаса Мадуро привела к сильнейшему экономическому кризису и подавлению демократических свобод. Президент утверждает, что его оппоненты пытаются устроить государственный переворот с помощью США и средств массовой информации.

Политический кризис отягощается сложной экономической ситуацией. В Венесуэле наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.