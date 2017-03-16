По его данным, один из полицейских нанес беженцу удар коленом по голове, а другой применил перцовый баллончик. Патрульные получили штрафы в размере 300 и 130 тысяч форинтов соответственно (1038 и 445 долларов). Прокуратура пока не дала официальных комментариев.

ООН и международные посредники не первый раз обвиняют Венгрию в жестоком обращении с мигрантами. Правительство страны столкнулось с новой волной критики после принятия резолюции, ужесточающий процесс приема беженцев. Согласно новому закону, просители убежища будут содержаться в специальных лагерях на границе, ожидая решения властей.

Премьер-министр страны Виктор Орбан многократно заявлял, что беженцы представляют угрозу европейским государствам. Кроме того он отметил, что необходимо укрепить внешние границы Евросоюза, чтобы избежать нового миграционного кризиса.