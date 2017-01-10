Решение поддержали 106 членов "Блока демократического единства". Члены фракции "Великий патриотический полюс" отказались участвовать в голосовании.

ВС напомнил о вынесенном 15 ноября 2016 года постановлении о том, что Национальная ассамблея должна прекратить подготовку к процедуре установления "политической ответственности" главы государства.

Кроме того, членам парламента запрещается "призывать к действиям, которые нарушают общественный порядок, и проводить их, подстрекать против органов и ветвей власти, а также действовать, выходя за рамки своих полномочий, определенных конституцией", говорится в сообщении.

Депутаты от оппозиции считают, что Мадуро несет ответственность за экономический и социальный кризис в стране, а также за препятствование работе Национальной Ассамблеи, нацеленной на выход из сложившейся ситуации.

К обострению политического кризиса в Боливарианской Республике привело решение отложить на неопределенный срок организацию второго этапа подготовки к референдуму по вопросу досрочного прекращения полномочий Мадуро, отмечает ТАСС. После этого парламент проголосовал "за открытие процесса" в отношении президента и за то, чтобы специальная комиссия начала изучать "возможную уголовную и политическую ответственность, а также уход с поста" главы государства.

В конце октября 2016 года при участии международных посредников было положено начало общению между представителями исполнительной власти и контролирующим парламент "Блоком демократического единства". В ходе очередного раунда переговоров 11-12 ноября стороны достигли договоренностей по ряду положений. Однако оппозиция отказалась участвовать в новой встрече с правительством 6 декабря.

Президентский срок Николаса Мадуро завершается в 2019 году.