Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве днем 23 марта. Он шел на встречу с экс-депутатом Ильей Пономаревым. Убийца Вороненкова задержан и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался. Тяжело ранен и охранник экс-депутата от КПРФ.

По словам Мильченко, "во-первых, Вороненков был связан с криминальными делами: занимался обналичкой и рейдерскими захватами, и перед бегством на Украину, например, он участвовал в рейдерском захвате здания на Таганке, после чего здание было перепродано бизнесмену Виталию Качуру. Последнего посадили, хотя он был добросовестный предприниматель. Но, мало того, Вороненков еще "кинул" и всю свою команду, участвовавшую в захвате.

"И таких дел за Вороненковым немало. Так что в России было несколько весьма серьезных людей, которые могли точить на него зуб", — отметил Мильченко.

Вторая версия, по мнению Мильченко, политическая. "Вороненкова могли убить либо украинские спецслужбы, либо националисты, чтобы потом обвинить Россию во всех тяжких грехах", — говорит эксперт.

При этом он считает, что расследование не будет честным и непредвзятым. "Скорее всего, украинское следствие будет давить на киллера, который сейчас находится в больнице, чтобы тот давал нужные им показания, подтверждающие российский след", — резюмировал Мильченко.

По мнению украинского блогера и журналиста Анатолия Шария, убитый в Киеве бывший депутат Госдумы от КПРФ сам хотел стать "сакральной жертвой". "Я могу сказать, что Вороненков сделал все, чтобы стать эталонной сакральной жертвой. Я как понимаю, он очень сильно хотел этого", — заявил Шарий в эфире РЕН ТВ.

По словам журналиста, бывшему депутату Госдумы "не хватало интеллекта, и он не понимал, в какие игры играет. В интервью он озвучивал, что его хотят убить".

Шарий известен как автор громких журналистских расследований, в основном по теме организованной преступности на Украине и борьбы с ней. Его материалы о "крышевании" наркоторговли украинским Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков привели к увольнению нескольких высокопоставленных офицеров, сообщает Lenta.ru.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в качестве одной из предварительных версий убийства Вороненкова в Киеве рассматривается убийство из-за "дела о контрабанде ФСБ России". Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

По словам Луценко, Вороненков ранее работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде России, имел звание полковника и был начальником подразделения по внедрению организованных преступных группировок.

Украинский генпрокурор заявил, что Вороненков был "очень известен по российскому делу "Трех китов", которое расследовало его подразделение". Луценко сказал, что в ходе деятельности подразделения "они обнаружили, что контрабанда мебели, которая шла в магазин "Три кита", является лишь частью огромной контрабанды ФСБ".

"На данный момент предварительными являются как версия о свидетелях дела Януковича, так и версия убийства из-за "дела о контрабанде ФСБ" под прикрытием президента России", — заявил он.

Луценко заявил, что Вороненков 23 марта должен был давать показания военному прокурору по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает "112 Украина".

"На самом деле, именно сегодня (23 марта) он должен был давать показания у военного прокурора, и они переписывались эсэмэсками о том, что он опаздывает. Дело в том, что покойный назначил встречу господину (экс-депутату Госдумы Илье) Пономареву, после которой должен был отправиться на допрос к Кравченко. Следствие, безусловно, сейчас узнает весь график его передвижения. Кто давно ведет криминальную хронику, понимает, что киллер знал, где его ждать. Поэтому ключевой является предварительная встреча в "Премьер Палас". Весь сегодняшний график будет проверен", — рассказал Луценко.

По данным прокуратуры, сначала Вороненков собирался на встречу с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, а потом в военную прокуратуру — давать показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. "Могу сказать, что жена чудом не пошла с ним", — сказал Луценко. А Илья Пономарев добавил, что "с высокой вероятностью они ожидали, что будут оба".

По словам Луценко, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у киллера документы гражданина Украины.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя убийство, заявил, что в этом деле заметен "явный почерк российских спецслужб".

Вороненков был депутатом Госдумы шестого созыва. В декабре прошлого года, через несколько дней после окончания полномочий он вместе с женой Марией Максаковой (в прошлом — депутатом от "Единой России") перебрался на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России его подозревают в причастности к хищению здания в Москве и объявили в международный розыск.