Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что считает преждевременным делать выводы о причинах крушения самолета Ту-154, который в воскресенье упал в Черном море через две минуты после вылета из Сочи.





"Могу сказать, я говорил об этом еще вчера, и не только я, но и другие, в том числе и ФСБ: версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета", - сказал Соколов.





ФСБ ранее заявило, что признаков теракта в авиакатастрофе Ту-154 не обнаружено. По данным ведомства, причинами аварии могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета или некачественное топливо.





Соколов также сообщил, что специалисты приступают к расшифровке "черного ящика" с разбившегося самолета Ту-154, который был найден во вторник во время поисковой операции.





По словам министра, говорить о запрете эксплуатации лайнеров Ту-154 нецелесообразно.





"По линии тех самолетов, которые эксплуатируются в гражданской авиации, а это самолеты типа ТУ-154М, говорить об этом (о запрете) нецелесообразно", - сказал глава минтранса.





По данным на утро вторника, обнаружено 12 тел погибших в катастрофе и 156 фрагментов тел, а также фрагменты самого самолета - части фюзеляжа и двигателя.





На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова.





Понедельник в России был объявлен днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе.