Полиция Вильнюса обнародовала видеозапись, на которой видно, как автомобиль BMW на одной из улиц города сбил бывшего мэра Каунаса Витаутаса Шустаускаса. Об этом сообщает Delfi.lt.

ДТП произошло утром 2 февраля. Шустаускас не стал обращаться в полицию и выдвигать обвинения против водителя машины.

Шустаускас в 1990-х и первой половине 2000-х годов был популярным литовским политиком. В 2000-м году он стал мэром Каунаса, после этого до 2004 года был депутатом Сейма. Позже стало известно о его связях с преступным авторитетом Хенрикасом Дактарасом.

После завершения карьеры депутата Шустаускас пытался работать таксистом, в 2011-м году он заявил журналистам, что оказался на грани бедности и питается в суповой кухне.