Корреспондент агентства уточнил, что пострадал, как минимум, один человек. В свою очерель, телеканал BNO News сообщает о семи раненых.

Пока неясно, въехал ли водитель в толпу намеренно, либо же это несчастный случай.

Ультраправые собрались в Шарлотсвилле, чтобы выразить протест против плана местных властей снести памятник генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.

VIDEO: Car slams into group of people during protests in Charlottesville, Virginia; reports of serious injuries (Vid: Rebelutionary_Z) pic.twitter.com/Gf5qMf64u9