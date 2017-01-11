В западной Австралии с помощью дрона был показан процесс быстрой укладки асфальта на одной из проселочных дорог. На ролик обратило внимание издание WAtoday.

Предварительно грунтовую дорогу выравнивают, после чего по ней проезжает грузовик с расплавленным гудроном, а сверху насыпается гравий.

Австралийские специалисты построили около пяти километров дорожного полотна всего за 2 дня. Общие затраты на весь проект составили 443 тысячи долларов, сообщает tjournal.ru.

Власти небольшого австралийского региона Мура, ответственные за ремонт дороги, были удивлены реакцией интернет-сообщества.

"Мы очень гордимся. Рады, что наши сотрудники получили почет, который они заслужили", — заявил местный чиновник Алан Лисон.