Предварительно грунтовую дорогу выравнивают, после чего по ней проезжает грузовик с расплавленным гудроном, а сверху насыпается гравий.
Австралийские специалисты построили около пяти километров дорожного полотна всего за 2 дня. Общие затраты на весь проект составили 443 тысячи долларов, сообщает tjournal.ru.
Власти небольшого австралийского региона Мура, ответственные за ремонт дороги, были удивлены реакцией интернет-сообщества.
"Мы очень гордимся. Рады, что наши сотрудники получили почет, который они заслужили", — заявил местный чиновник Алан Лисон.