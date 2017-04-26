26 апреля исполнился 31 год с момента крупнейшей в истории планеты техногенной катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС. В 1986 году в результате взрыва четвертого энергоблока ЧАЭС в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Радиация затронула не только СССР, но и Швецию, Польшу, Финляндию.

Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, в основном на Украине, в Беларуси и России.

В ликвидиции последствий аварии на ЧАЭС в последующие годы участвовали более полумиллиона человек — многие из них получили тяжелые заболевания, вызванные облучением, около 5 тысяч "ликвидаторов" умерли в течение 20 лет.

Первый бетонный саркофаг — объект "Укрытие" — был построен над аварийным энергоблоком вскоре после взрыва, однако в последние годы конструкция стала разрушаться.

Строительство нового саркофага началось в апреле 2012 года. Закончить строительство планировалось в 2015 году, но из-за нехватки средств завершение работ отложили на год.

В ноябре прошлого года на поврежденном четвертом энергоблоке над объектом "Укрытие" завершилась установка нового защитного сооружения. На возведение укрытия было потрачено 1,63 млрд евро. Длина арки в сборе составляет 165 метров, высота — 110 м, вес объекта — более 36 тысяч тонн (в пять раз больше веса Эйфелевой башни). В строительстве арки принимали участие 40 стран.

Корпус арки покрыт специальной обшивкой, предохраняющей старый саркофаг от внешних воздействий. Также специальная обшивка должна защитить окружающую среду и местное население от возможных выбросов загрязняющих веществ. Эксплуатация арки рассчитана минимум на 100 лет.

Спустя 31 год после радиоактивного загрязнения на севере Украины и юге Беларуси по-прежнему существуют закрытые зоны. Один из самых популярных мест посещения туристов — заброшенный украинский город Припять, где до трагедии жили с семьями работники ЧАЭС.

Ниже — несколько видео, как сейчас выглядит Чернобыльская зона отчуждения. Ролики сделаны в прошлом году и минувшей зимой.