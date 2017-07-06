ВИДЕО: Экстремальные посадки самолетов в шторм в Амстердаме

Foto: AFP/Scanpix Посадку самолетов в условиях шторма и сильного бокового ветра в аэропорту Схипхол (Амстердам) засняли на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале mylosairplanefan, посвященном споттингу. В экстремальные условия попали самолеты Boeing 737 авиакомпании KLM, Airbus A380, принадлежащий Emirates, а также Boeing 777 перевозчика Qatar Airways. На видео видно, как за несколько секунд до соприкосновения с землей лайнеры сильно шатает и кренит.

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