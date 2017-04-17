По предварительной информации, после задержания Азимов был доставлен в Следственный комитет. При этом сообщается, что именно задержанный занимался подготовкой террориста-смертника из петербургского метро Акбарджона Джалилова.

В ЦОС пояснили, что сотрудники ФСБ задержали Азимова в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга. При задержании у подозреваемого был изъят боевой пистолет.

В прошлую пятницу, 14 апреля, стало известно, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой, на котором ему доложили о промежуточных результатах расследования теракта в метро Санкт-Петербурга.

По делу о теракте в метро Санкт-Петербурга ранее были арестованы восемь подозреваемых. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, еще двое - в Москве: это Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов и Шохиста Каримова.

В ходе обыска в квартире на Товарищеском проспекте, где был задержан 23-летний Махмудов, было изъято самодельное взрывное устройство схожее с тем, что сработало в вагоне метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Сообщалось, что Махмудов, который имеет среднее специальное образование, живет в Петербурге с просроченной регистрацией. С его слов, работал строителем, занимался штукатурными работами.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. Погибли 15 человек, включая предполагаемого смертника, более 50 пассажиров получили ранения. В тот же день на станции "Площадь Восстания" была найдена неразорвавшаяся самодельная бомба, ее вовремя обезвредили.

В Генеральной прокуратуре РФ взрыв квалифицировали как теракт. Следственный комитет назвал предполагаемым террористом 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова.