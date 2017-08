Капсула достигла скорости в 192 мили в час (308 километров в час). Изначально планировалось, что на втором этапе им удастся разогнаться до 250 миль в час (400 километров в час).

Первое полноценное тестирование системы провели в мае. Тогда капсула разогналась до 70 миль в час (113 километров в час).

Планируется, что в итоге шаттлы смогут достигать скорости до 750 миль в час (1200 километров в час). Hyperloop будет состоять из построенных над землей труб, по которым будут передвигаться шаттлы с пассажирами и грузами. В тоннелях создадут форвакуум, благодаря которому транспорту не нужно будет преодолевать сопротивление воздуха.

В мае 2016 года Hyperloop Transportation Technologies представила частично готовую капсулу из вибраниума. Этот материал в восемь раз легче алюминия и в десять раз прочнее стальных сплавов. Сплав назвали так в честь материала, из которого сделан щит Капитана Америки, героя комиксов Marvel.

