Пассажирским самолетам в австралийском аэропорту Мельбурна пришлось садиться при ветре, порывы которого достигали 100 километров в час. Соответствующую видеозапись во вторник, 1 августа, опубликовал портал Yahoo7 News.

Как передает Lenta.ru, в ролике, снятом в субботу, 29 июля, видно, как сильный ветер раскачивал пытавшиеся совершить посадку воздушные суда, среди которых были лайнеры авиакомпаний Singapore Airlines (Сингапур), Qantas (Австралия), Cathay Pacific и China Airlines (Китай). Все они благополучно приземлились.

Из-за погодных условий ряд рейсов в аэропорту Мельбурна на прилет и вылет был задержан в субботу. Кроме того, ветер вырвал с корнем деревья и повредил некоторые здания в австралийском городе. Из-за непогоды около 800 домов остались без электричества, отмечает портал News.com.au.