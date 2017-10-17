Кто именно снял ролик, не уточняется. Известно, что багаж принадлежал пассажирам рейса австралийского лоукостера Jetstar, следовавшего в Сингапур, сообщает Lenta.ru со ссылкой на New York Post.
После появления видео было начато расследование. В обязанности Майеха, работающего в компании BAGS, входила погрузка и разгрузка багажа. Подозреваемый сознался в кражах и вернул вещи, похищенные из чемодана одного из пассажиров.
Как сообщалось, в марте 2015 года к тележурналистам обратился работающий в Ирландии житель Латвии, сообщив, что на рейсе Ryanair Рига — Дублин у него из багажа украли 700 евро. Тогда мужчина решил лететь в Латвию со скрытой камерой, и ему удалось снять подозрительный разговор работников рижского аэропорта в багажном отделении самолета Rynair. Выяснилось, что работники аэропорта Rīga, возможно, крали деньги и ценные вещи из багажа Ryanair. Позже в аэропорту была начата проверка в связи с возможными кражами из сданных в багаж сумок пассажиров.
У авиакомпании такая практика: если в багаж за плату сдано слишком мало сумок и чемоданов, то Ryanair предлагает пассажирам сдавать туда бесплатно и ручную кладь, чтобы в салоне стало больше места. По договоренности с аэропортом, ручную кладь у пассажиров забирают его работники.