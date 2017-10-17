Сотрудника международного аэропорта на тайском острове Пхукет 27-летнего Абдуллу Найи Майеха арестовали после того, как появилось видео, на котором запечатлено, как он ворует вещи из чемоданов пассажиров.

Кто именно снял ролик, не уточняется. Известно, что багаж принадлежал пассажирам рейса австралийского лоукостера Jetstar, следовавшего в Сингапур, сообщает Lenta.ru со ссылкой на New York Post.

После появления видео было начато расследование. В обязанности Майеха, работающего в компании BAGS, входила погрузка и разгрузка багажа. Подозреваемый сознался в кражах и вернул вещи, похищенные из чемодана одного из пассажиров.

Как сообщалось, в марте 2015 года к тележурналистам обратился работающий в Ирландии житель Латвии, сообщив, что на рейсе Ryanair Рига — Дублин у него из багажа украли 700 евро. Тогда мужчина решил лететь в Латвию со скрытой камерой, и ему удалось снять подозрительный разговор работников рижского аэропорта в багажном отделении самолета Rynair. Выяснилось, что работники аэропорта Rīga, возможно, крали деньги и ценные вещи из багажа Ryanair. Позже в аэропорту была начата проверка в связи с возможными кражами из сданных в багаж сумок пассажиров.

У авиакомпании такая практика: если в багаж за плату сдано слишком мало сумок и чемоданов, то Ryanair предлагает пассажирам сдавать туда бесплатно и ручную кладь, чтобы в салоне стало больше места. По договоренности с аэропортом, ручную кладь у пассажиров забирают его работники.