Камеры наблюдения, установленные внутри грузовика, зафиксировали, как в фуру проникают двое злоумышленников, которые начинают вскрывать почтовый груз, информируют Вести.

Представители PostNord Sverige заявили, что снятые камерами наблюдения кадры транслировались полицейским в режиме реального времени, и те смогли арестовать "интернациональную банду преступников".

Шведская полиция отмечает, что подобные преступления происходят в стране не первый раз, однако ранее власти затруднялись сказать, каким образом грузы исчезают из движущихся почтовых фур.