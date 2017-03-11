На Yotube доступен ролик, где показано, как в Тайджу автомобиль около перекрестка занесло и выборосило за пределы проезжей части прямо на одноэтажную постройку (ее крыша расположена на одном уровне с шоссе).
При аварии машина пробила часть стены и крышу здания и застряла. Чтобы вытащить автомобиль, пришлось использовать подъемный кран.
Водитель в ДТП не пострадал. Свои маневры на дороге он объяснил тем, что пытался уклониться от столкновения с другим автомобилем, но случайно нажал на педаль газа.
Фото — кадр из видео