Отмечается, что ролик снял турист из Нидерландов Джос Баккер, который показал запись местным исследователям, сообщает Lenta.ru.

По словам сотрудника заповедника Майка Ковальски, питоны регулярно питаются детенышами хищников, но не взрослыми особями. Просмотрев ролики с камер видеонаблюдения, ученые выяснили, что змея, которую называют самой большой в Африке, напала на самца гиены.

Длина иероглифовых (скальных) питонов, отличающихся своей агрессивностью, может превышать шесть метров, а вес — 90 килограммов. Детеныши имеют размер 35-45см, самки — в среднем около пяти метров, самцы обычно не превышают 3,5 метра в длину.

Это самая крупная змея в Африке. Вид широко распространен по всей Африке к югу от пустыни Сахара. Иероглифовый питон имеет светло коричневый или серовато-коричневый окрас с поперечными пятнами и темными полосами на теле. На боках рисунок вкраплениями серый, коричневый и черный.

Популяция иероглифовых питонов имеет достаточную численность, но она неуклонно снижается. Эти крупные животные постепенно исчезают из-за негативного воздействия человека. Этих змей истребляют из-за красивой кожи, ради мяса, а иногда — просто потому, что это змея.

Питон активен ночью. Хорошо лазает по деревьям и хорошо плавает. Питается грызунами, птицами, рептилиями и иногда даже крупными млекопитающими, в частности некоторыми антилопами. Известны случаи поедания иероглифовыми питонами импал весом до 58 кг, бородавочников, молодых нильских крокодилов длиной до 1.5 метров и даже леопардов. Известны случаи нападений на человека с летальным исходом: в 2002 году иероглифовый питон проглотил в Южной Африке десятилетнего мальчика.