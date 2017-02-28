В Перу стремительный поток разлившейся реки смыл с дороги автобус с пассажирами. Людям пришлось спасаться через окна, сообщает агентство Reuters.

Инцидент случился 24 февраля около городка Пиуре, расположенного на северо-западе Перу недалеко от побережья Тихого океана. Автобус двигался по проселочной дороге, скрытой под водой вышедшей из берегов рекой, когда стремительный поток затянул машину в бурное течение.

Пассажиры сумели выбраться из опрокинутого автобуса через окна. По данным местных властей, никто в аварии не погиб и серьезно не пострадал.

На Анды в последние месяцы обрушились сильные ливни, что привело к затоплению домов в Перу и других государствах Южной Америки, а горные реки превратились в широкие и стремительные грязевые потоки.