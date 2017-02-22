В Китае житель деревни, расположенной рядом с городом Шоугуан (провинция Шаньдун) сумел выжить после падения в колодец. Чтобы достать мужчину, спасателям потребовалось помощь экскаватора.

Китаец провалился в 20-метровую колодезную трубу, когда шел ночью в туалет. Мужчина просидел несколько часов в узкой трубе на глубине 10 метров под землей, сообщает Mirror.

Родственники провалившегося в трубу китайца услышали его крики и вызвали представителей местного МЧС. Сотрудники экстренной службы не сразу сообразили, как спасти оказавшегося в западне мужчину. В итоге его пришлось откапывать с помощью экскаватора, а затем — лопатами.

Кроме того, спасатели вдували в трубу кислород с помощью специальной пушки, чтобы пострадавший не задохнулся. Как только обнаженного китайца освободили, его сразу погрузили в машину скорой помощи. Также сообщается, что мужчине удалось выжить, но имя пострадавшего не оглашается. Местные власти расследуют инцидент.

Изображение — кадр из видео на Youtube