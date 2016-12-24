ВИДЕО: Сноубордист в костюме Санта Клауса прокатился по горам за дроном

Foto: Kadrs no video Сноубордист в костюме Санта Клауса прокатился по снежным склонам, держась за трос, который был прикреплен к светящемуся дрону. Видеозапись с мужчиной опубликовали на YouTube 20 декабря. Ролик уже просмотрели около 6 млн раз. Трюк выполнил экстремал Кейси Нейстат (Casey Neistat).

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