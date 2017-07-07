Первая леди Польши Агата Корнхаусер-Дуда проигнорировала попытку президента США Дональда Трампа пожать ей руку перед камерами во время протокольной встречи в Варшаве.

Поприветствовав польского президента Анджея Дуду, Трамп протянул руку его супруге. Однако Корнхаусер-Дуда прошла мимо, а затем поздоровалась с женой американского лидера Меланией Трамп. Видеозапись опубликована на YouTube, сообщает Lenta.ru.

Дональд Трамп, в молодости игравший в бейсбол и окончивший военную академию, имеет привычку крепко жать руку своим собеседникам и затем притягивать человека к себе. После того как миллиардер занял пост президента США, его рукопожатие испытал на себе ряд мировых лидеров и политиков, многие из которых остались удивлены крепкими руками Трампа.

А вот президент Таджикистана Эмомали Рахмон справился с крепким рукопожатием своего американского коллеги. Политики встретились на саммите в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Пожав руку Рахмону, Трамп решил слегка отстраниться от него, однако таджикский президент, в 1970-е служивший на флоте и работавший электриком, не отпустил ладонь американского лидера, и тому пришлось снова приблизиться к коллеге. В итоге рукопожатие продлилось около семи секунд.