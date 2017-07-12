Заплыв двух мальчиков в Атлантике, на пляже Флориды (США), едва не закончился гибелью целой семьи. Их унесло сильным течением. Увидев это, на помощь сыновьям кинулась в воду мать подростков и другие пять членов этой семьи. Но их тоже подхватило сильным течением и понесло от берега.

Тогда 80 отдыхавших на пляже людей (даже те, кто не умел плавать) взялись за руки, образовав живую цепь, и таким образом вызволили из водной ловушки тонувшую семью, сообщает телеканал CBS.

Одна из спасенных женщин — Роберта Урсри признается, что обязана этим людям своей жизнью и жизнью ее семьи.

В результате этого инцидента бабушка подростков, которая тоже кинулась в воду, чтобы спасти внуков, в воде пережила инфаркт и была госпитализирована, а еще один молодой человек из этой семьи получил перелом руки. Другие люди не пострадали, сообщает сайт НТВ.Ru.