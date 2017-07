Тогда 80 отдыхавших на пляже людей (даже те, кто не умел плавать) взялись за руки, образовав живую цепь, и таким образом вызволили из водной ловушки тонувшую семью, сообщает телеканал CBS.

Одна из спасенных женщин — Роберта Урсри признается, что обязана этим людям своей жизнью и жизнью ее семьи.

В результате этого инцидента бабушка подростков, которая тоже кинулась в воду, чтобы спасти внуков, в воде пережила инфаркт и была госпитализирована, а еще один молодой человек из этой семьи получил перелом руки. Другие люди не пострадали, сообщает сайт НТВ.Ru.

Strangers form 80-person human chain to rescue family caught in a riptide and trapped in 15-feet of water https://t.co/H8gcdvwgiD pic.twitter.com/UVBEiRfnst

— CBS News (@CBSNews) July 12, 2017