Инцидент случился вечером 7 августа на окраине станицы Червленная на трассе Ищерская — Кизляр Чеченской республики. Видео необычной аварии опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.
На кадрах видно, как на дорогу приземляется одномоторный самолет Rа 0508A и врезается в малотоннажный грузовик ИЖ-2717-230, припаркованный около обочины. В момент столкновения переходивший дорогу по пешеходному переходу мужчина успел отпрыгнуть в сторону.
В результате пострадал пилот самолета (1973 г.р.), его госпитализировали. Водителя в момент аварии в машине не было. Самолет и автомобиль получили повреждения. По данному инциденту в СК России начали доследственную проверку.
По словам исполняющего обязанности начальника ГИБДД по Чечне Асламбека Назирова, "пилот самолета марки "Спектор-Аэро" при попытке взлета не рассчитал силы и врезался в припаркованную у дороги машину. Пилот ударился лицом и находится в больнице".
В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты. Станица Червленная pic.twitter.com/GdOeihgUky— Magomed Edilsultanov (@batsuev) August 7, 2017