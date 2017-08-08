Инцидент случился вечером 7 августа на окраине станицы Червленная на трассе Ищерская — Кизляр Чеченской республики. Видео необычной аварии опубликовал в Twitter пользователь @batsuev.

На кадрах видно, как на дорогу приземляется одномоторный самолет Rа 0508A и врезается в малотоннажный грузовик ИЖ-2717-230, припаркованный около обочины. В момент столкновения переходивший дорогу по пешеходному переходу мужчина успел отпрыгнуть в сторону.

В результате пострадал пилот самолета (1973 г.р.), его госпитализировали. Водителя в момент аварии в машине не было. Самолет и автомобиль получили повреждения. По данному инциденту в СК России начали доследственную проверку.

По словам исполняющего обязанности начальника ГИБДД по Чечне Асламбека Назирова, "пилот самолета марки "Спектор-Аэро" при попытке взлета не рассчитал силы и врезался в припаркованную у дороги машину. Пилот ударился лицом и находится в больнице".