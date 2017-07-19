В Литве в уезде Таураге выловлен громадный карп, вес которого потянул на национальный рекорд, сообщает портал Delfi.lt.

Рыба рекордного веса была поймана в частном пруду Гинтаутаса Валучиоса площадью 8,3 гектара. Пруд устроен на территории бывшего карьера, здесь базируется местный клуб рыболовов карпов "Aukso Zvynas".

Вес карпа составил около 26 килограммов, а выловил его швед Вайдис Маргс. Прежний рекорд Литвы улучшен почти на два килограмма. Предыдущим рекордсменом являлся 90-сантиметровый карп весом 24,36 кг, которого год назад выловил Саулюс Навицкис в озере Асвея на востоке Литвы.

В Латвии крупнейший карп был выловлен в 1994 году в озере Лубанас — его вес составил 19,7 кг. Этот рекорд зафиксирован в Латвийской спортивной Федерации рыболовства (LMSF).

А вот газета "Latvijas Avīze" и журнал "Copes Lietas" регистрируют и другие рекорды, которые, порой, больше, чем в LMSF. По их данным, карп рекордного веса (21,64 кг) был пойман в Латвии в 2011 году на спиннинг.