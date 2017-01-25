В американском штате Юта пассажирский поезд на регулируемом железнодорожном переезде протаранил грузовой автомобиль. В результате столкновения грузовик разлетелся на две части, жертв удалось избежать.

Инцидент случился в Солт-Лейк-Сити во время метели, сообщает Reuters. На переезде пассажирский поезд на полном ходу протаранил грузовой автомобиля. Видео было снято с видеорегистратора на полицейской машине около переезда.

Удар пришелся в ту часть автомобиля, где находился груз. От удара автомобиль разломался на две части, но водитель не пострадал: кабина осталась целой. Также известно, что около 80 пассажиров поезда получили незначительные повреждения.

К аварии привел технический сбой в работе оборудования железнодорожного переезда во время метели: запрещающий сигнал светофора и шлагбаум не отреагировали на приближение поезда и не перекрыли движение машин. Поэтому в момент инцидента грузовой автомобиль находился на путях. Лишь после аварии и проезда поезда на переезде на светофорах загорелся красный свет, а шлагбаумы опустились.