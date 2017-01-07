В Риге в связи с обильным снегопадом автоводители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом — действуют так называемые "снежные" билеты. Однако Вильнюс зимой подобных акций не планирует.

"Такую акцию Вильнюсский муниципалитет не планирует, поскольку подобное решение требует решения Горсовета", — отметила в интервью DELFI представитель отдела по связям с общественностью самоуправления Неринга Колкайте.

По ее словам, цель самоуправления состоит в том, чтобы способствовать использованию общественного транспорта жителями и гостями города путем повышения его качества.

"В 2017-2018 годах уже запланировано существенное обновление парка общественного транспорта в Вильнюсе. Мы планируем в этом году закупить около 150 новых автобусов. Кроме того, есть также планы модернизировать не только автобусный, но и троллейбусный парк. В течение следующих двух лет на средства из структурных фондов Европейского Союза будет приобретено около 35 новых троллейбусов. Обновление парка общественного транспорта позволит жителям и гостям города предоставлять быстрое и качественное обслуживание не только в морозы, но и в любой другой день", — отметила Н. Колкайте.

Тем временем, впервые так называемые "снежные" билеты Рижская Дума ввела в декабре 2012 года.

В Риге в снегопад для проезда в общественном транспорте автоводителям необходимо иметь при себе техпаспорт. Его надо предъявить не водителю общественного транспорта, а контролерам во время проверки. Такую возможность мог использовать любой из совершеннолетних членов семьи, при этом водительские права при себе иметь было не обязательно.

Напомним, что начиная с 2013 года, все жители Таллина, учащиеся и люди в возрасте 65 лет и старше (местом жительства которого является Эстонская Республика) могут пользоваться таллиннским общественным транспортом бесплатно.