По ее данным, такое решение было принято участниками Объединенной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT), в которую входят представители пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

Данные СМИ подтвердил глава МИД Нидерландов Берт Кундерс. "Страны, входящие в JIT, постановили, что преследование виновных будет проходить в Нидерландах при международной поддержке и сотрудничестве", — говорится в заявлении Кундерса, опубликованном на сайте министерства в среду.

Предпочтение Нидерландам отдано в связи с тем, что суд в Гааге приспособлен для проведения международных процессов, отмечает издание NLTimes.

Издание напоминает, что в 2015 году Нидерланды предлагали создать трибунал под эгидой ООН для уголовного преследования виновных в крушении Boeing. Однако Россия заблокировала это решение в Совете безопасности ООН. Затем предлагалось создать международный суд на базе судов стран — участниц JIT, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за различий в законах этих стран.

Малайзийский самолет Boeing 777, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Уголовным расследованием трагедии занимается Объединенная следственная группа (ССГ). В настоящее время расследование еще не завершено. Ранее международная следственная группа и и Совет безопасности Нидерландов установили, что самолет был сбит из российской ракетной системы "Бук" с территории, контролировавшейся пророссийскими ополченцами.