Власти Объединенных арабских эмиратов сняли обвинения во внебрачном сексе с гражданина ЮАР Эмлина Калвервела и его украинской невесты Ирины Ногай. Об этом сообщает местное издание News24.

29-летний Калвервел и 27-летняя Ногай были задержаны 8 марта, после того как девушка пожаловалась врачу на боли в животе. Медик определил, что она беременна.

Так как молодые люди не смогли предоставить свидетельство о браке, они были арестованы в больнице за внебрачный секс, который считается в ОАЭ незаконным.

Вскоре после этого родители арестованных обратились к властям ОАЭ с просьбой освободить молодых людей.

Отец Эмлина Калвервела в интервью изданию Mail Online заявил, что сначала очень обрадовался новости о том, что у него родится внук, но затем очень испугался за сына.

"Вместо того чтобы готовится к первой семейной свадьбе и рождению первого внука, мы чувствуем волнение и стресс… Все, о чем мы можем думать, это о том, как вытащить их оттуда", — сказал он.

Мать молодого человека ранее отмечала, что "единственное их преступление заключается в том, что они любят друг друга". Эмлин Калвервел работал в Объединенных Арабских Эмиратах последние пять лет и начал встречаться с Ириной Ногай в 2014 году.