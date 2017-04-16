Тревога была объявлена после того, как один из руководителей полиции в Мумбаи получил сообщение по электронной почте от женщины. Она писала, что подслушала разговор шести мужчин в ресторане об одновременном угоне самолетов в трех аэропортах, передает РИА "Новости".

Полиция Мумбаи поставила в известность Центральные силы промышленной безопасности (CISF) — этот орган отвечает за безопасность в аэропортах. Сотрудники Службы национальной безопасности были приведены в состояние боевой готовности. Также были задействованы контртеррористические группы, усилившие охрану на входах и парковках аэропортов. В зданиях терминалов появились кинологи с собаками и группы быстрого реагирования.

Авиакомпании советуют пассажирам прибывать в аэропорты заранее и оказывать содействие сотрудникам службы охраны аэропортов.