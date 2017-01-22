Департамент парков и охраны дикой природы австралийского штата Тасмания объявил очередной набор волонтеров, готовых отказаться от ежедневной суеты и бесплатно поселиться на уединенном живописном острове Матсайкер, что в 10 км от южного побережья Тасмании.

Территория острова площадью около 2 кв. км является частью национального парка "Саут-Уэст". Здесь есть несколько построек и маяк конца XIX века (ныне автоматизирован), который является самым южным маяком Австралии. Добраться на остров можно только на вертолете.

Собственно, за этими постройкой и маяком волонтерам и нужно присматривать в течение вахты, которая длится шесть месяцев. Кроме того, каждые три часа им нужно записывать метеоданные. Делать на острове больше нечего: интернета здесь нет, доступно лишь AM-радио и стационарный телефон для рабочих вызовов. Здесь прохладно, ветрено и высокая влажность; вертолет с необходимыми вещами и продуктами прилетает раз в три месяца, пишет Daily Mail.

Но несмотря на довольно суровые условия, романтиков, которые мечтают выпасть из привычной рутины и заняться чем-то по-настоящему необычным, хватает. Поэтому департамент парков ведет довольно строгий отбор, отдавая предпочтение серьезным энтузиастам с "устоявшимися отношениями", которые смогут, не перессорившись, прожить друг с другом бок о бок в месте, где никого больше нет и откуда нельзя взять и просто так уехать в случае, если все надоест.

Одна из прошлых участниц проекта Джейн Тилли вспоминает, что это был "самый уединенный" опыт в ее жизни. Во время ее вахты даже была небольшая зарплата — от Бюро метеорологии за передачу метеоданных и от департамента парков за функции смотрителей территории. Остров утопает в зелени, по нему незабываемо гулять, добавляет Тилли.

Матсайкер — не единственное предложение для волонтеров. В настоящее время власти Тасмании также приглашают энтузиастов на остров Бруни и остров Дил.