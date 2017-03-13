Министр Турции по вопросам ЕС Омер Челик в понедельник, 13 марта, анонсировал введение санкций против Нидерландов в связи с действиями голландских властей, которые запретили турецким политикам выступать на митингах на своей территории, передает агентство Reuters.

"Безусловно, санкции будут введены", — заявил глава ведомства журналистам, не уточнив, какие именно ограничительные меры примет Анкара.

Кроме того, как сообщает агентство Anadolu, Анкара "в связи с ограничениями в отношении турецких министров, а также плохим обращением с членами турецкой общины" направила Нидерландам две ноты протеста.

В одной из нот говорится, что Турция оставляет за собой право требовать компенсацию за произошедшее. МИД страны "призывает всесторонне расследовать нарушения в отношении турецких министров и граждан страны, а также принять меры судебного, административного и уголовного характера, после чего проинформировать внешнеполитическое ведомство о результатах".

Как указывает Анкара, Нидерланды грубо нарушили принципы Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Во второй ноте Анкара решительно осудила действия в отношении турецких министров. Подчеркивается, что они были далеки от дипломатического этикета и общепринятых международных норм. Турция ожидает от властей Нидерландов официальных извинений в письменном виде, говорится в документе.

Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся на фоне решения голландских властей запретить из соображений безопасности выступления в королевстве турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. 11 марта власти Нидерландов отказались выдать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Позже в тот же день в Нидерланды из Германии на автомобиле прибыла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, которая собиралась выступить на митинге в Роттердаме. Министра голландская полиция блокировала у консульства, ее объявили "нежелательным иностранцем" и отправили обратно к немецкой границе в сопровождении стражей порядка.

Параллельно сотрудники полиции Нидерландов разогнали митинг этнических турок, собравшихся у генконсульства в Роттердаме в знак поддержки турецкого министра.

Действия Нидерландов вызвали возмущение в Анкаре. Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил голландцев с нацистами, потребовал извинений и пообещал принять самые жесткие меры. Выступая на мероприятии в провинции Коджаэли, турецкий лидер заявил, что Нидерланды ведут себя как "банановая республика".

В свою очередь МИД Турции потребовал, чтобы посол Нидерландов в Анкаре, находящийся в настоящее время в отпуске за границей, не возвращался к исполнению своих обязанностей до урегулирования конфликта.

Турецкие политики собирались призвать своих соотечественников, проживающих в европейских странах, поддержать конституционные поправки на референдуме, который состоится 16 апреля.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что голландские власти сделают все возможное для разрешения ситуации с дипломатическим противостоянием с Турцией. В то же время он подчеркнул, что не будет приносить извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с Мевлютом Чавушоглу.

В понедельник, 13 марта, представители Евросоюза призвали к деэскалации конфликта между Турцией и рядом европейских стран, передает Anadolu. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявили, что необходимо избегать дальнейшего роста напряженности и искать "пути устранения разногласий" при помощи прямых и открытых переговоров.