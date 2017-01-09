"Восьмого января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения. На данный момент связь с ними отсутствует", — говорится в сообщении.

В начале января штаб проведения антитеррористической операции (АТО) сообщал, что на Донбассе в одной из воинских частей, расположенной возле Марьинки, двое украинских военнослужащих погибли в результате нарушения правил обращения с оружием, еще двое получили ранения.

На встрече в Минске 21 декабря участники контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заявили о необходимости установления с 24 декабря "всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня" в регионе. Как отмечает ТАСС, эта договоренность стала уже десятым с осени 2014 года соглашением о соблюдении "режима тишины", однако стороны продолжают обвинять друг друга в обстрелах.

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе 51 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает в понедельник "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу штаба силовой операции.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Красногоровку, Гнутово и Широкино; из минометов калибров 120 мм и 82 мм — Марьинку, Гнутово, Широкино, Троицкое, Водяное, Талаковку. Кроме того, Широкино было обстреляно из ствольной артиллерии калибра 122 мм, Марьинка — из вооружения БМП, а Талаковка — из танка.

На Луганском направлении Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия, Троицкое — из минометов, говорится в сообщении.

На Донецком направлении обстреливали Луганское из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП, Авдеевку, Майорск и Луганское — из минометов калибра 82 мм, Луганское, Зайцево и Авдеевку — из стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-служба. В результате обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.