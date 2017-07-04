Во Франции еще одна местная жительница пострадала от неисправного сифона для взбивания сливок. Жительница Тремери Эди Дюмотье получила ранение в ногу после того, как аппарат взорвался. В июне из-за взрыва устройства погибла популярная фитнес-модель и блогер Ребекка Бюргер.

Как сообщает "Русская служба BBC", на днях Дюмотье готовила выпечку ко дню рождения дочери. Женщина взяла сифон в руки и встряхнула его, после чего крышку сорвало, а аппарат вылетел из ее рук и застрял в потолке.

По ее словам, сифон пробил в потолке дыру диаметром 15 см. "Если бы он попал мне в голову, то все", — заявила Дюмотье. По ее словам, в результате инцидента она получила травму ноги.

Трагедия с Бюргер произошла в доме модели в Эльзасе 18 июня. Позднее ее родственники опубликовали фото взорвавшегося сифона и сообщили, что устройство неожиданно взорвалось при приготовлении сливок, поразив девушку в грудь. От удара у Ребекки остановилось сердце. Семья Бюргер предупредила всех об опасности использования подобных приборов, которые могут находиться в обращении во многих семьях.

Позднее французская компания-производитель сифонов Ard'Time выразила соболезнования в связи со смертью Бюргер. В компании тогда напомнили, что, когда в 2013 году произошел первый несчастный случай с аналогичным кухонным агрегатом, была запущена кампания по информированию населения о "поведении" устройства. В итоге более 100 тысяч потребителей получили извещения с призывом не пользоваться больше сифонами этой модели.