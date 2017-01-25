Прокуратура Франции начала предварительное расследование в связи со скандалом вокруг супруги кандидата в президенты от консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Об этом сообщает в среду, 25 января, агентство AFP со ссылкой на слова представителя прокуратуры.

Согласно публикации во французской газете Le Canard Enchaine, появившейся ранее в среду, Франсуа Фийон, будучи депутатом парламента, устроил жену в качестве своей ассистентки. В результате Пенелопа Фийон получила как сотрудница аппарата парламента около 600 тысяч евро. Официальный представитель Фийона Тьерри Солер на запрос агентства AFP сообщил, что тот действовал в соответствии с законом. По его словам, это обычная практика, когда депутаты парламента устраивают своих супругов в качестве ассистентов.

По данным газеты, Пенелопа Фийон с 1998 по 2002 годы была сотрудницей мужа, когда тот являлся депутатом Национального собрания. В этот период она получала ежемесячную зарплату в размере 3900 евро в 2001 году и 4600 евро в 2002-м. Когда Фийон в 2002 году стал министром, его жена сохранила свое рабочее место, став ассистенткой пришедшего на его место в парламент соратника по партии Марка Жуло. В это время она получала ежемесячно от 6900 до 7900 евро. В 2012 году Фийон вернулся в парламент, и, как сообщает издание, его супруга еще как минимум шесть месяцев числилась его сотрудницей.

Супруга Фийона зарабатывала в журнале одного из друзей супруга

Газета Le Canard Enchaine провела собственное расследование и не нашла подтверждения тому, что Пенелопа Фийон когда-либо действительно работала ассистенткой депутата парламента. Представитель Фийона Тьерри Солер на запрос агентства AFP заявил, что данное утверждение не соответствует действительности.

Кроме того, как выяснила французская газета, Пенелопа Фийон с 2012 года являлась сотрудницей журнала, принадлежащего одному из друзей Фийона, получая зарплату в размере 5000 евро в месяц. Издание цитирует руководителя журнала, сказавшего, что он "никогда не встречался с Пенелопой Фийон и ни разу не видел ее в офисе издания". На это официальный представитель Фийона заметил, что директор журнала "плохо информирован".

Сам Франсуа Фийон 25 января заявил журналистам, что он крайне возмущен обвинениями газеты в том, что его жене платили за работу, которую та якобы не выполняла. По словам Фийона, эта публикация пропитана "неуважительным отношением и сексизмом".

Лидер "Республиканцев" Франсуа Фийон, согласно опросам, является главным претендентом на пост президента Франции на выборах, первый тур которых пройдет 23 апреля. Его основной соперник — глава правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.