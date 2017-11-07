Инцидент произошел в окрестностях города Компьен (департамент Уаза). 62-летний Режис Л. выманивал оленя на других участников охоты, сам он не был вооружен. Животное повело себя агрессивно, мужчина получил удар рогами в область грудной клетки и скончался еще до приезда скорой помощи.

В мае этого года в США покупатели магазина в городе Вадена (штат Миннесота) были застигнуты врасплох появлением в супермаркете молодого дикого оленя. Один из очевидцев схватил животное и повалил его на пол. На помощь мужчине подоспели другие покупатели. Они вывели оленя из магазина и отпустили на волю.

Осенью прошлого года в США в штате Нью-Джерси женщина за рулем автомобиля сбила перебегавшего дорогу молодого оленя. Когда водитель открыла дверь, раненный олень попытался заскочить в салон. Женщина сумела отбиться ногами.