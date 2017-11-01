Правоохранительные органы, однако, сохранят расширенные полномочия в сфере борьбы с терроризмом в соответствии с новым законом о противодействии экстремизму.
Этот закон, подписанный президентом Эмманюэлем Макроном в начале недели, позволяет, в числе прочего, проводить обыски, закрывать религиозные организации и ограничивать передвижения лиц, подозреваемых в связях с экстремистами.
Режим ЧП во Франции продлевался шесть раз. За это время власти провели более 4400 обысков, около 400 подозреваемых в качестве превентивной меры были временно помещены под домашний арест.
13 ноября 2015 года в Париже и окрестностях были совершена серия терактов. Их жертвами стали 130 человек, еще более 350 были ранены.