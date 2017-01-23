Полиция австралийского штата Виктория начала допрашивать водителя, который в минувшую пятницу совершил умышленный наезд на толпу людей в центре Мельбурна, сообщает сайт 7-го канала австралийского телевидения. По его данным, 26-летний подозреваемый Димитриос Гаргасулас был доставлен из больницы в полицейский участок.

В субботу врачи прооперировали Гаргасуласа, которому при задержании прострелили плечо, и до утра понедельника он оставался в больнице.

20 января днем Гаргасулас на автомобиле на скорости около 60 км/ч умышленно въехал в толпу прохожих в самом центре Мельбурна. Три человека погибли на месте, еще двое, в том числе трехмесячный ребенок, позже скончались в больницах. В настоящее время в больницах остаются 15 пострадавших, состояние двух из них врачи оцениваются как тяжелое.

Как сообщил комиссар полиции Виктория Грэм Эштон, которого цитирует ТАСС, подозреваемому будут предъявлены обвинения в многочисленных убийствах. Стражи порядка не связывают этот трагический инцидент с терроризмом. Гаргасуласа ранее неоднократно арестовывали за совершение различных насильственных преступлений, в том числе под воздействием наркотиков.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, комментируя в понедельник трагедию в Мельбурне, отметил, что в настоящее время "чрезвычайно большая доля правонарушений на улицах совершается людьми, имеющими проблемы с психикой, которые усугубляются алкоголем и наркотиками".