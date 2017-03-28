В январе 2017 года ВОЗ зарегистрировала в Европе более 550 случаев заболевания. Причем 474 случая приходится на страны с эндемией кори — Германию, Италию, Польшу, Румынию, Украину, Францию и Швейцарию.

Хуже всего ситуация обстоит в Италии и Румынии. В Румынии в период с января 2016 года по 10 марта 2017 года зарегистрировали 3400 случаев заболевания, 17 из них привели к летальному исходу. В Италии в январе текущего года зарегистрировали 238 новых случаев, и, по предварительным оценкам, в феврале заболевших было не меньше.

Заболевание продолжает распространяться в странах Европы, и, как говорят специалисты, под угрозой в первую очередь находятся районы с низким уровнем вакцинации. В ВОЗ подчеркивают, что пока в каждой стране Европы прививку от кори не будут делать 95 процентам населения, в регионе не удастся остановить распространение кори.