По данным местных СМИ, инородное тело специалисту удалось удалить при помощи обычного презерватива.

Во время ужина мужчина не заметил упавшую в стакан крышку и выпил пиво залпом. Спустя некоторое время он почувствовал резкие колющие боли в животе. По словам врача, ситуация осложнилась тем, что у проглоченного предмета были зазубренные края. Он отметил, что если бы доктора стали вынимать крышку каким-либо другим способом, мог пострадать пищевод.

Как пояснил заведующий терапевтическим отделением больницы Цзюй Вэйпин, подобные пациенты поступали и раньше, но каждый раз пострадавших приходилось оперировать.

Презерватив медики поместили в желудок, после чего при помощи гастроскопа и специальных щипцов стали аккуратно подталкивать крышку. Как только инородный объект оказался внутри необычного чехла, доктора осторожно извлекли его наружу. На процедуру специалисты потратили не более пяти минут.