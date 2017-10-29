В Одессе в воскресенье, 29 октября, 40 человек в балаклавах попытались произвести рейдерский захват воинской части А3571, сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем профиле в соцсети Facebook. "Сегодня в Одессе около 08.45 неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, осуществили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины", — сказано в тексте.

Злоумышленники частично демонтировали забор части и вывезли военное имущество "в неизвестном направлении". Личности нападавших не установлены, однако известно, что они "позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center".

Документов, позволяющих этой организации совершать какие-либо действия на территории этого военного объекта, у нее нет, сообщил начальник пресс-центра командования ВВС Украины Роман Юрчило.

На месте происшествия работают военная служба правопорядка, военная прокуратура Южного региона Украины и представители воздушного командования "Юг" ВВС Украины.

Полиция опровергла попытку захвата

Между тем советник главы Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала "112 Украина" опроверг версию военных. "Действительно, мы получили сообщение относительно указанных событий, выехала на место следственно-оперативная группа и представители полиции, и выяснилось, что строительные работы, о которых идет речь, ведутся на параллельной за границами воинской части территории. У застройщика есть все необходимые документы и разрешения. Кроме того, изучив материалы с камер наблюдения и показания свидетелей, было выяснено, что это не "титушки" или неустановленные лица в балаклавах, а обычные рабочие-строители, которые обустроили свой забор", — сказал он. Кроме того, Форостяк рассказал, что с территории, которая находится за границей воинской части, вывозился строительный мусор, а не военное имущество.

По словам представителя полиции, строительство является законным, потому что идет на землях, которые местные власти передали застройщику под гипермаркет.