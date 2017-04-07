Восемь бывших бойцов батальона МВД Украины "Торнадо" приговорены к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет, четырем дали условные сроки. Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 7 апреля, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

"Объявлен приговор экс-милиционерам роты "Торнадо", которые пытали гражданских лиц", — написал он.

Командир "Торнадо" Руслан Онищенко получил 11 лет лишения свободы, его заместитель Николай Цукур — девять лет, боец Даниил Ляшук, известный также как Моджахед, осужден на 10 лет.

Еще один боец получил девять лет и шесть месяцев, три бойца получили по девять лет, один — восемь лет, остальные четверо получили пятилетние условные сроки.

В июне 2015 года Главная военная прокуратура объявила о задержании восьми бывших бойцов "Торнадо". Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

Добровольческий батальон "Торнадо" был создан в октябре 2014 года в составе МВД Украины. 18 июня прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о его расформировании.