Малоизвестное издательство Page Publishing недавно издало книгу „The Sinking of the Estonia: The CIA Knew" ("Крушение парома "Эстония": ЦРУ знало"), пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Это произведение художественной литературы написал преподаватель колледжа на пенсии Хью Хэммонд, который изучал английский язык в Эстонии, Сирии и Объединенные Арабских Эмиратах.

Во время катастрофы парома в 1994 году Хэммонд был преподавателем в одном из университетов Эстонии. Двое затонувших были его учениками.

Действие книги начинается в Старом городе Таллинна, в баре Hell Hunt и рассказывает о внедрении русской мафии в эстонское правительство и полицию. Главный герой — агент ЦРУ — Дан Шелтон, его возлюбленная — сексуальная эстонка в красном платье по имени Кайри.