35 российских дипломатов, изгнанных перед Новым годом администрацией президента Барака Обамы из Вашингтона и Сан-Франциско, скорее всего, не смогут продолжить работу в странах, входящих в Североатлантический альянс, рассказал "Московскому комсомольцу" завкафедрой дипломатии МГИМО, экс-замглавы МИД РФ Александр Панов.

"Что же касается самих дипломатов, то они вернутся в Россию, продолжат работу. Конечно, в США или другие страны, входящие в НАТО, визы им, скорее всего, выдавать уже не будут. Но для работы на территории других государств это не препятствие", — сказал эксперт.

"При администрации Обамы у нас с США фактически сложилась ситуация холодной войны, — отметил Александр Панов. — И то, что было в эпоху холодной войны, повторяется, включая и выдворение дипломатов. Были ведь и более массовые случаи, не только в США, но и в Великобритании, во Франции".

Он назвал высылку дипломатов показателем уровня наших двусторонних отношений и результатом "мелкотравчатой" лавочной политики администрации Барака Обамы.

Дипломатам было предписано покинуть страну за 72 часа, и они тут же столкнулись с тем, что не могут купить билеты в Россию из-за загруженности самолетов перед Новым годом. Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, все билеты из Вашингтона в Москву давно проданы, как всегда бывает на праздники.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", — сказал источник агентства. Он предположил, что им придется отправиться из Вашингтона в Нью-Йорк, откуда больше шансов попасть в Москву. "Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", — отметил источник.

В мотивировке высылки дипломатов указывалось, что это "часть всеобъемлющего ответа на вмешательство России в выборы в США и на систематическое преследование американских дипломатов" в Москве, а неофициально упоминалось о неких действиях российских дипломатов, которые в Госдепе считают "не соответствующими дипломатической практике".

Накануне власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, которые были произведены во время избирательной кампании в США, включив в черный список шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ. Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

В список организаций попали ФСБ, Главное управление Генштаба (ранее ГРУ Генштаба), автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики", ООО "Специальный технологический центр", ООО "Цифровое оружие и защита" (ЦОР).

Список физических лиц пополнили шесть человек: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, заместитель Коробова Сергей Гизунов, объявленные ранее в розыск властями США по обвинению в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев.

Редакция ТАСС подготовила историческую справку о других случаях массовой (более 10 человек) высылки советских и российских дипломатов из западных стран:

- В сентябре 1971 года произошла самая масштабная из таких акций: Великобритания выслала 105 дипломатических работников. Поводом для этого стало предательство сотрудника торговой миссии СССР в Лондоне Олега Лялина, который назвал имена агентов, работавших "под крышей" посольства и торгпредства. В ответ в октябре из России были высланы 18 граждан Великобритании.

- В марте 1983 года 47 советских дипломатов были высланы из Франции по обвинению в шпионаже. Это произошло вследствие раскрытия сотрудником КГБ Владимиром Ветровым, завербованным французскими спецслужбами, имен 250 офицеров, работавших под видом дипломатов по всему миру.

- В сентябре 1985 года Великобритания выслала из страны 31 советского дипломата, обвинив их в шпионаже. Эта акция стала следствием бегства в Великобританию сотрудника КГБ Олега Гордиевского. В качестве ответной меры из Советского Союза были высланы 25 сотрудников британской дипмиссии.

- 21 октября 1986 года Госдепартамент США объявил о сокращении штата посольства СССР в Вашингтоне и Генерального консульства СССР в Сан-Франциско на 50 человек. Еще пять советских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Официальная причина — приведение в паритетное состояние числа сотрудников дипломатических представительств СССР в Вашингтоне и Сан-Франциско и США в Москве и Ленинграде.

По данным американских СМИ, высылка дипломатов стала результатом операции ФБР, направленной на "сокращение угрозы информационных утечек в СССР". До конца 1986 года из США были высланы еще 25 советских дипломатов, аккредитованных в Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско. Сотрудники советских дипмиссий были выдворены в ответ на высылку 30 американских дипломатов, заподозренных в шпионаже.

- В 1989 году правительство Великобритании выслало из страны 11 сотрудников советских учреждений (дипломатов, журналистов и сотрудников торгпредства) и объявило персонами нон грата еще трех советских сотрудников, ранее выехавших из Великобритании (за деятельность, несовместимую с их статусом).

- В декабре 2013 года из США были высланы 49 человек — российские дипломаты и их родственники, которых власти США обвинили в мошенничестве с медицинскими страховками. По данным американских правоохранительных органов, они занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid и незаконно получили в форме страховых компенсаций в общей сложности 1,5 млн долларов.