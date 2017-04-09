Спасатели нашли тело второго погибшего при взрыве газа в многоэтажном доме в Таганроге. Об этом корр. ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. "При разборе завалов найдено тело еще одного человека", — сказал собеседник агентства.

"Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области сообщили, что в больнице Таганрога находятся также двое пострадавших, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Взрыв произошел на пятом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома. Возгорания не произошло, крыша секции просела. Повреждена внешняя стена на площади 20 кв. метров, межкомнатные перегородки, в четырех квартирах выбило стекла. "Мой Таганрог" уточняет, что взрыв произошел в доме по адресу улица Шауманя 12/1.

Первым погибшим оказалась девушка 1996 года рождения. По данным "Блокнота Ростова", из-под завалов ее достали живой, однако она умерла в реанимации.

Всего в доме находится 70 квартир, эвакуированы были около 130 жильцов дома. Более 60 человек отселены в местный детский сад, используемый как пункт временного размещения.

МЧС открыло горячую телефонную линию по факту взрыва газа в доме в Таганроге: 8-863-239-99-99. Туда призывают обращаться по вопросам дальнейших действий жильцов пострадавшего дома: куда обращаться для обследования квартиры, составления актов состояния жилья и т.п.

Тем временем, как передает "Интерфакс", Следственный комитет начал проверку по поводу инцидента.