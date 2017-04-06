В центре Ростова-на-Дону утром 6 апреля прогремел взрыв. По предварительной версии, дворник нашел бесхозный пакет, где лежал ручной фонарик. Мужчина нажал на кнопку фонарика, произошел взрыв, в результате дворнику оторвало кисть руки.

Взрыв произошел около семи утра недалеко от лицея №5, расположенного в центре Ростова-на-Дону. После инцидента полиция перекрыла прилегающие улицы и лицей, занятия отменены. На место инцидента выехали саперы.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что пострадавшему мужчине 46 лет. В результате взрыва ему оторвало кисть правой руки и палец на левой руке. Также он получил ранение в живот, сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

Пока разнятся версии, кем является пострадавший мужчина. По данным журналистов, дворник на улице поднял карманный фонарик и тот взорвался. Отмечается, что неустановленное взрывное устройство было замаскировано под фонарь.

По данным Life, пострадавший — сторож, обходивший территорию и заметивший подозрительный предмет. А РБК со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии сообщает, что ранен "мужчина без определенного места жительства", который "нашел пакет и решил проверить его содержимое".