Взрывы произошли около здания парламента страны в тот момент, когда его покидали работники. Среди пострадавших много гражданских лиц. Это самое кровавое нападение, произошедшее в Кабуле за последние месяцы.

Власти страны сообщают, что первый взрыв был произведен смертником, а второй — с помощью бомбы, заложенной в автомобиле. Это подтверждают и свидетели.

"Первый взрыв произошел недалеко от здания парламента… Несколько ни в чем не повинных рабочих были ранены или убиты. Бомбу привел в действие пеший смертник", — рассказывает агентству Франс-пресс получивший ранение охранник парламента.

Автомобиль с бомбой по его словам был припаркован через дорогу. "Когда он взорвался, меня отбросило", — рассказывает охранник.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики движения "Талибан". Представитель движения заявил, что целью были сотрудники разведывательного агентства страны.

По информации местных источников, главу национального разведывательного агентства действительно опознали среди погибших. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее во вторник произошел взрыв в городе Лашкаргах в провинции Гильменд. Местные власти сообщили о семи погибших.

Мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан", которые шли в последние месяцы, провалились.

После этого нападения боевиков в стране возобновились. Многие эксперты ожидают, что количество нападений в ближайшее время увеличится.