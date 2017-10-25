Доклад составил по заказу вашингтонской компании Fusion GPS бывший британский разведчик Кристофер Стил. Досье было передано ФБР, а в январе его согласился опубликовать сайт Buzzfeed.

Ведущие мировые СМИ отказались публиковать досье и давать его пересказ, заявив, что одни его части содержат недостоверные сведения, а другие — не поддаются проверке. Трамп назвал доклад выдумкой демократов, а расследование — охотой на ведьм.

Республиканцы в конгрессе не оставляют попыток выяснить, кто заплатил Fusion GPS за компромат на Трампа. Дело дошло до суда, где фирма оспаривает требование конгрессменов к ее банку раскрыть все операции по счетам, что поможет идентифицировать заказчика. Washington Post утверждает, что за сбор компромата платили предвыборный штаб Клинтон и Национальный комитет Демократической партии.

Источники газеты подтвердили давние предположения о том, что первоначально досье заказал высокопоставленный республиканец, недовольный продвижением Трампа к номинации, но как только магнат стал кандидатом от Республиканской партии, прекратил финансирование. Fusion GPS нашла нового клиента — юридическую компанию Perkins Coie адвоката Марка Элиаса, представлявшего интересы кампании Клинтон и Демпартии.

Газета отмечает, что не располагает информацией о том, попало ли что-нибудь из собранного бывшим разведчиком Стилом на стол Клинтон или руководству Демократической партии перед выборами.

Брайан Фаллон, бывший пресс-секретарь избирательного штаба Клинтон, сказал газете, что не был в курсе. "Я впервые услышал о Стиле и увидел досье уже после выборов", — сказал он, добавив, что если бы к нему попал такой документ в ходе кампании, он бы не задумываясь поделился им с прессой.

Руководство Fusion GPS более 10 часов давало показания на эту тему в юридическом комитете сената США за закрытыми дверями, а на прошлой неделе отказалось выступать перед комитетом по разведке палаты представителей, сославшись на пятую поправку к конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

"Те, кто стоит за позорным "досье", теперь спрятались за пятую [поправку]. — возмутился Трамп в субботнем твите. — Минюст и/или ФБР должны немедленно обнародовать, кто заплатил за это".

Несмотря на возражения демократов, республиканцы из комитета по разведке потребовали от суда отклонить возражения Fusion GPS и заставить ее банк предоставить выписки со счетов. Во вторник судья дал банку время до пятницы на разрешение спора.